Ne le stavba, živ prostor srečevanja

V športno-kulturnem središču Danica na Vrhu je v petek potekala slovesnost ob dveh pomembnih jubilejih, 80-letnici delovanja Kulturnega društva Danica in 50-letnici Gospodarske zadruge Brajda. Praznovanja so se udeležili številni člani, prijatelji, podporniki društva ter predstavniki različnih društev in organizacij, ki z Danico in Brajdo že vrsto let sodelujejo.

Jubilejni večer je povezoval Borut Vižintin, ki je pozdravil navzoče in poudaril pomen obeh visokih obletnic. Ob tem je spomnil, da jubilej ni le praznovanje letnic, temveč predvsem praznovanje ljudi, njihove predanosti, prostovoljnega dela in vztrajnosti pri ohranjanju slovenske besede, kulture in družabnega življenja v kraju.

Uvod v praznični večer je pripadel domačima pevskima skupinama, Ženski vokalni skupini Danica in Dekliški vokalni skupini Biseri, ki sta s pevskim pozdravom poskrbeli za prijeten začetek slovesnosti.

Prisotne sta nato nagovorili predsednica Kulturnega društva Danica Viljena Devetak in predsednica Gospodarske zadruge Brajda Dolores Černic, ki sta se ozrli na bogato zgodovino obeh organizacij. Spomnili sta na povojna prizadevanja za ponovno oživitev slovenskega kulturnega delovanja v vasi, na ustanovitev gospodarske zadruge ter na gradnjo športno-kulturnega središča Danica, ki je bilo zgrajeno predvsem s prostovoljnim delom krajanov. Poudarili sta, da je današnji dom rezultat dela več generacij, ki so verjele v pomen skupnosti ter bile pripravljene prevzeti odgovornost za njen razvoj. Prav tako sta spregovorili o številnih izzivih, s katerimi se društvo srečuje še danes, od vzdrževanja infrastrukture do organizacije številnih dejavnosti, ki bogatijo življenje kraja.

Posebej slovesen in čustven trenutek večera je bil namenjen zahvali vsem, ki so skozi desetletja soustvarjali zgodbo Danice in Brajde. Organizatorji so se poklonili ustanoviteljem Gospodarske zadruge Brajda, Cirilu Černicu, Oskarju Devetaku, Boži Pižent, Žarku Grilju, Lucianu Černicu, Enzu Panaritiju, Dominiku Jurnu, ki so pred petdesetimi leti postavili temelje delovanja zadruge. Zahvalo so namenili tudi nekdanjim predsednikom zadruge in društva Walterju Devetaku, Borisu Frandoliču, Zdenku Černicu in Dolores Černic, ki so v različnih obdobjih pomembno prispevali k razvoju obeh organizacij. Ob tej priložnosti so se spomnili tudi vseh članov in sodelavcev, ki jih danes ni več med nami, a so pustili trajen pečat v življenju skupnosti. V znak spoštovanja in hvaležnosti bodo predstavniki društva in zadruge ponesli cvetje na grobove pokojnih ustanoviteljev zadruge ter se ob spomeniku NOB poklonili tudi vsem, ki so skozi desetletja skrbeli za ohranjanje slovenske besede, kulture in identitete na tem prostoru.

Jubilejna prireditev je potrdila, da športno-kulturno središče Danica ni samo stavba, temveč živ prostor srečevanja, kulturnega ustvarjanja in medgeneracijskega sodelovanja. Množičen obisk, številni čestitajoči nagovori in prijetno druženje po uradnem delu programa so bili najboljše dokazilo, da delo generacij, ki so gradile društvo in zadrugo, še danes povezuje ljudi ter predstavlja trdne temelje za prihodnost. Večer se je po uradnem delu nadaljeval v sproščenem in prijateljskem vzdušju ob domači kapljici, prigrizku, torti ter slovenski pesmi, natanko tako, kot se za praznovanje domačega hrama spodobi. Danica in Brajda tako tudi po osmih oziroma petih desetletjih ostajata pomembna nosilca kulturnega in družbenega življenja na Vrhu.

Posebno zanimanje je v petek vzbudila projekcija kratkega dokumentarnega filma o delovanju društva, ki ga je pripravil Enzo Panariti ob pomoči Neje Volčič in Viljene Devetak. Film je skozi bogato zbirko arhivskih fotografij in spominov predstavil dolgo pot društva od njegovih začetkov do danes. Posebno dragoceni so posnetki iz leta 1972, v katerih so spregovorili nekdanji člani Marčelo Devetak, Venko Devetak, Dominik Juren in Leopold Devetak. Njihovi glasovi se v filmu prepletajo z razmišljanji današnjih mlajših in starejših članov, kar je obiskovalcem pričaralo nepozaben vpogled v preteklost društva ter obudilo številne dragocene spomine.