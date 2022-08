Ponoči na požarišču pod Socerbom ni bilo novih požarov. Sicer so se pojavljala posamezna žarišča, kjer so bila le manjša tlenja, največkrat v samem požarišču. Gasilci so dodatno zalivali in čistili požarno linijo ter pregledovali celotno požarišče, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Zgodaj zjutraj je bilo na terenu okoli 120 gasilcev, čez dan pričakujejo sveže okrepitve, ki bodo menjale nočno izmeno.