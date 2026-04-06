Misija Artemis 2 dosegla gravitacijsko območje Lune

Astronavti misije Artemis 2 so danes dosegli območje gravitacijskega vpliva Lune, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa. V naslednjih nekaj urah naj bi se vesoljsko plovilo Orion najbolj približalo Luni in jo nato obletelo. Astronavti so v območje gravitacijskega vpliva Lune, kjer gravitacija Lune na plovilo deluje močneje kot zemeljska, vstopili danes ob 6.42 po srednjeevropskem času. Takrat je bilo vesoljsko plovilo Orion po navedbah Nase 63.000 kilometrov oddaljeno od Lune in okoli 373.000 kilometrov od Zemlje.

V naslednjih nekaj urah naj bi se vesoljsko plovilo najbolj približalo Luni, na približno 7500 kilometrov. Od tam bodo astronavti lahko hkrati videli Zemljo in Luno in tudi sončev mrk, ko bo iz plovila Orion videti, kako Luna zakrije Sonce. Če bo vse potekalo gladko, bo štiričlanska posadka, v kateri so ameriški astronavti Victor Glover, Christina Koch in Reid Wiseman ter Kanadčan Jeremy Hansen, obletela Luno in se odpravila dlje kot katerikoli človek doslej. Trenutni rekord je leta 1970 postavila posadka misije Apollo 13, in sicer na približno 400.171 kilometrih od Zemlje.

Na Zemljo naj bi se astronavti vrnili v petek, ko naj bi vesoljsko plovilo Orion pristalo v morju. Prva človeška odprava proti Luni po 50 letih se je s kapsulo Orion na raketi Space Launch System iz ameriškega vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral odpravila v sredo zvečer. Približno 24 ur kasneje je s posebnim manevrom zapustila zemeljsko orbito in odtlej poslala več posnetkov Zemlje in vesolja.