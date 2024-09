Koprske policiste so včeraj ob 22.53 obvestili o hujši prometni nesreči v Ankaranu. 22-letna voznica osebnega avtomobila je peljala po cesti Koper - Ankaran. Pred mostičkom, kjer promet poteka izmenično enosmerno, je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala v jarek na desni strani vozišča in trčila v drevo. 30-letna sopotnica se je pri trčenju huje poškodovala, odpeljali so jo v SB Izola. Voznici sledi kazenska ovadba.