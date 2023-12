Mladenič na domu skrival skoraj kilogram mamil

Finančni policisti iz Pordenona so aretirali mladega Pordenončana zaradi posesti z namenom razpečevanja mamil. Na njegovem domu so našli 860 gramov hašiša in 46 gramov metanfetamina, razne pripomočke za pripravljanje drog, okrog 800 evrov v gotovini in dve strašilni pištoli.

Finančni policisti so mladeniču prišli na sled, ker so ga ustavljali z avtomobilom, ko so opazili, da je storil več prometnih prekrškov, pri čemer pa ni upošteval njihovih znakov in je pobegnil. Izsledili so ga in prijeli pod njegovim domom. Beg je upravičil z dejstvom, da je pozabil vozniško dovoljenje in da je avtomobil brez zavarovanja. Finančni policisti so dogodek natančneje preiskali in ugotovili, da vozniškega dovoljenja sploh ne poseduje ter da je že znan varnostnim organom zaradi dejanj, povezanih z uživanjem mamil. Mladeniča so aretirali in prepeljali v hišni pripor.