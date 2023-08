Mladeniča ovadili zaradi suma ponarejanja denarja

Policisti so po opravljeni hišni preiskavi v minulih dneh zaradi suma ponarejanja denarja ovadili 18-letnega moškega z območja Vranskega. Pri njem so našli ter zasegli okoli 300 ponarejenih bankovcev za 20, 50 in 100 evrov, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Celje.

Celjski kriminalisti so v sodelovanju z mozirskimi in žalskimi policisti kaznivo dejanje ponarejanja denarja obravnavali konec lanskega in v začetku letošnjega leta. Takrat je neznani storilec na območju Mozirja unovčil več ponarejenih 50- in 100-evrskih bankovcev.

Ob tej priložnosti na PU Celje občane opozarjajo na previdnost pri poslovanju z gotovino, predvsem pri višjih vsotah denarja. Bankovce naj dobro pogledajo, otipajo in obrnejo proti svetlobi, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši. Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence.

Podrobnosti o zaščitnih elementih evrskih bankovcev so na voljo tudi na spletni strani Evropske centralne banke in na spletni strani Banke Slovenije.

Če se zdijo uporabnikom bankovci sumljivi, naj o tem takoj obvestijo policijo.