Mladoletne sprejemajo brez poenotenih kriterijev

Sistem sprejemanja na prvi stopnji mladoletnih tujih državljanov brez spremstva je v Italiji dejansko neobstoječ, saj je sestavljen iz različnih tipologij sprejemnih centrov, kar je težko upravljati ter vpliva na postopek zaščite in vključevanja mladoletnih. Na to je na včerajšnjem zaslišanju pred parlamentarnim odborom za nadzor nad izvajanjem schengenskega sporazuma opozorila deželna odbornica s Sicilije in koordinatorka odbora za vprašanje priseljevanja pri konferenci dežel Nunzia Albano.

V Italiji se nahaja 23.531 mladoletnih tujcev brez spremstva, med njimi prevladujejo osebe moškega spola (88,6 odstotka) in stare 16-17 let (66 odstotkov), 33,8 odstotka pa jih ima 15 ali manj let. Največ se jih nahaja na Siciliji (6035), v Furlaniji - Julijski krajini je mladoletnih brez spremstva okoli tisoč. V glavnem prihajajo iz Egipta, Ukrajine, Tunizije, Gvineje in Gambije. V 70 odstotkih primerov mlade gostijo sprejemni centri, v 23 odstotkih primerov pa zasebniki. Velika večina mladih, ki jih k sebi vzamejo družine, prihaja iz Ukrajine (92 odstotkov).

Vsak peti mladoletni priseljenec konča v sprejemni center prve stopnje, več kot 10.000 oz. okoli 50 odstotkov pa v tistih, ki se ukvarjajo s sprejemanjem na drugi stopnji, je opozorila Albano in dodala, da so nekatere ustanove sicer učinkovite, obstajajo pa tudi take, ki so neprimerne in ne upoštevajo predvidenih standardov kakovosti, v njih pa so prisotni tudi odrasli, kot npr. t. i. »hot spot« centri ali hoteli. Zaradi pomanjkanja sprejemnih centrov mnogi končajo v čakalnih vrstah, saj kljub porastu števila tovrstnih mladoletnih se ni povečalo število mest v ustanovah zanje, je dejala Albano.

Odbor je zaslišal tudi deželnega odbornika za varnost FJK Pierpaola Robertija, ki je med drugim opozoril, kako naša dežela za razliko od Sicilije nima statusa dežele prvega vstopa, čeprav to dejansko je, ker predstavlja končno postajo t. i. balkanske poti. Zato »hot spot« centrov ni, prav tako ne projektov v okviru sistema sprejemanja in vključevanja, zato so župani, ko jim organi pregona izročijo mladoletne migrante, prisiljeni obrniti se na zasebnike. Odbornik za priseljevanje dežele Kampanije Mario Morcone pa je opozoril na prisotnost prevelikega števila različnih sprejemnih centrov in zasebnih obratov, katerih kakovost ni jasna.