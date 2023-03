Mladoletnica brez vozniške povzročila smrtno prometno nesrečo

V Marčani na jugu Istre je pozno sinoči mladoletnica, ki nima vozniškega dovoljenja, sedla za volan avtomobila in z njim odpeljala. Zaradi visoke hitrosti je izgubila nadzor nad vozilom, pri čemer se je seat prevrnil in trčil v drevo, poroča časopis La voce del popolo. V silovitem trčenju je bil hudo poškodovan 20-letni sopotnik, ki je na kraju umrl. Nesreča se je pripetila okrog 22.45 na območju Marčane, kakih dvajset kilometrov od Pulja. Mladoletnica je sama izstopila iz razbitin nepoškodovana. Policisti so jo odpeljali na policijsko postajo.