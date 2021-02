Mnenja nekdanjih predsednikov paritetnega odbora

Jutri bo minilo dvajset let od parlamentarnega sprejetja zaščitnega zakona za slovensko manjšino. Medtem ko smo včeraj v Primorskem dnevniku objavili reportažo novinarja Sandorja Tenceta, ki je »v živo« spremljal ves parlamentarni postopek zaščite, objavljamo danes v časopisu stališča štirih predsednikov oziroma predsednic paritetnega odbora, ki so se zvrstili za krmilom tega pomembnega organa: prvi je bil Rado Race, sledil mu je Bojan Brezigar, nato Jole Namor in aktualna predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila. Jutri bomo v Primorskem dnevniku objavili daljši pogovor s pravkar izvoljenim novim predsednikom paritetnega odbora Marcom Jarcem, ki bo podrobno razčlenil zaščitni zakon ob 20-letnici njegove odobritve.

V naslednjih dneh bo Primorski dnevnik nadaljeval z reportažami, intervjuji in spomini ob tej za Slovence v Italiji zelo pomembni obletnici.