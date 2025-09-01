Mnoge slovenske parkirne hiše pretesne in predrage

Mnoge parkirne hiše v Sloveniji, ki so jih pod drobnogled vzeli ocenjevalci Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave, so slabo označene, kar voznikom otežuje dostop. Prikaz prostih parkirnih mest je poleg tega pogosto nezanesljiv, večina pa jih ne dosega priporočenih mer glede širine. Parkiranje prav tako ni poceni, še ugotavljajo.

Za eno uro od 1,50 do 2,90 evra

Na Mednarodnem inštitutu za potrošniške raziskave so v okviru javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev, ki jo sofinancira gospodarsko ministrstvo, julija in avgusta preverili 16 parkirnih hiš v bližini oziroma samem središču mest. Šest jih je prejelo skupno oceno dobro. To so ljubljanske parkirne hiše Kongresni trg, Ilirija, Šumi, Kozolec in Trdinova ter koprska parkirna hiša Belveder. Oceno povprečno so med drugim dobile ljubljanske parkirne hiše Komenskega, Trg republike in Kapitelj. Oceno pomanjkljivo pa je prejela parkirna hiša Zeleni park v Kopru.

Parkiranje v parkirnih hišah ni poceni, za eno uro je treba odšteti od 1,50 do 2,90 evra. Najdražja je parkirna hiša pred Piranom. Kot svetlo izjemo so izpostavili parkiranje v koprski hiši Belveder, kjer je prva ura brezplačna, ob nedeljah pa je brezplačna tudi druga ura. Skoraj povsod je plačilni interval najmanj ena ura, še ugotavljajo ocenjevalci.