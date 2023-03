Tla so se danes popoldne ob 16.05 stresla v Umbriji. Žarišče je državni seizmološki zavod INGV nameril blizu Perugie v kraju Umbertide, dosegel pa je magnitudo 4,4. Potres so čutili tudi prebivalci Toskane in nekaterih drugih okoliških krajev. Po prvih podatkih ni bilo poškodovanih in za zdaj ne poročajo niti o gmotni škodi. Morebitne posledice preverja civilna zaščita.