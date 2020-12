»Moj ded Ciril Kotnik je imel številko 862571«

So bili časi, ko si v telefonskem imeniku našel številke domačih telefonov uglednih osebnosti, od politikov do filmskih igralcev in vrhunskih športnikov, danes tega ni več, tudi skoraj ni več imenikov, medtem ko izginjajo t.i. stacionarni telefoni. Walter Veltroni je poglavje svoje nove knjige Labirinto italiano (Italijanski labirint) posvetil telefonskemu imeniku Rima iz leta 1946, v katerem so bile zapisane telefonske številke Federica Fellinija, Alberta Sordija in Alberta Moravie ter Alcideja De Gasperija in Umberta Terracinija, samo da omenimo nekatere znane osebnosti.