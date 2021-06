»Moj najljubši junak je Robin Hood«

Tržačan Alen Carli je bil veliko let poklicni nogometaš v italijanski C1 in C2-ligi. Uspešno kariero je nato zaključil pri slovenskih zamejskih klubih; oblekel je tudi dres reprezentance Slovencev v Italiji, ki bi morala že lani nastopiti na Europeadi – evropskem prvenstvu manjšin na Koroškem v Avstriji –, a so jo zaradi pandemije prestavili na prihodnje leto. Pred nekaj leti se je Alen vključil v trenerske vrste. 41-letnik si prizadeva, da bi svoje nogometno znanje posredoval mlajšim. Doma v Slivnem je zato postavil na noge didaktično kmetijo.

Katera je vaša največja odlika?

Vztrajnost.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Poštenost, iskrenost in skromnost.

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Intuitivnost.

Katera je vaša največja šibkost?

Včasih ne znam reči ne, naložim si preveč obveznosti in dela, zato pa nimam časa zase.

Kaj najraje počenjate?

Hodim na sprehod.

Česa vas je najbolj strah?

Kač.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Kot samozavedanje in notranji mir.

Kako pa največjo nesrečo?

Največja nesreča je izguba drage osebe.

Ko bi lahko bili kdo drug, bi bili ...

Nekdo, ki je veliko potoval, videl veliko sveta, ljudi in kultur.

Kje bi najraje živeli, če ne bi živeli v Slivnem?

Nekje na toplem, na Kanarskih ali Azorskih otokih.

Katera je vaša najljubša barva?

Modra.

Katera je vaša najljubša roža?

Vrtnice in nageljni. Doma jih gojimo, odkar sem rojen.

Kaj pa žival?

Osel.

Kdo je vaš najljubši pisatelj oz. pisateljica?

Paolo Spoladore.

Kdo je vaš najljubši pesnik oz. pesnica?

Anton Aškerc.

Kaj pa najljubši fikcijski junak oz. junakinja?

Robin Hood, moj prvi pustni kostum.