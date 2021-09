Montepaschi bo zasenčil fojbe

Čeprav bi nekateri želeli, se to ne bo zgodilo. Fojbe ne bodo eno od vprašanj volilne kampanje v Sieni, kjer bodo v začetku oktobra nadomestne poslanske volitve in kjer so močno odmevale izjave bodočega rektorja tamkajšnje univerze za tujce Tomasa Montanarija. Njegova stališča večkrat omenjajo nekateri na desnici, vključno z županom iz vrst desne sredine Luigijem De Mossijem, ki se je zaradi Montanarija celo opravičil Istranom in Dalmatincem.

Na nadomestnih volitvah bo glavna tema usoda banke Monte dei Paschi di Siena, ki je na tem, da jo prevzame bančni koncern Unicredit. O prevzemu, če bo do njega prišlo, bo imel pomembno, če že ne glavno besedo predsednik Unicredita Pier Carlo Padoan, nekdanji poslanec Demokratske stranke v Sieni. Prav njegov odhod iz parlamenta je sprožil predčasne nadomestne volitve. Za njegovo mesto se poteguje tajnik DS Enrico Letta, ki je v primeru poraza napovedal odstop s tajniške funkcije. Letta nastopa brez strankarskih simbolov, uživa pa podporo ne samo DS, temveč tudi Renzijeve stranke Italija Živa in Gibanja 5 zvezd. Njegov najnevarnejši tekmec je podjetnik Tommaso Marocchesi Marzi, ki ga podpira desna sredina. Posebno vodja Lige Matteo Salvini, ki bi se največ politično okoristil s porazom tajnika DS.

Volitve v Sieni bodo torej odločale o politični usodi Lette in, kdo ve, morda tudi Demokratske stranke in celo zakonodajne dobe.