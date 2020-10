Morje bo lahko poplavljalo v višini 30 centimetrov

Ob vremenskem poslabšanju, za katerega je tudi civilna zaščita iz FJK včeraj objavila rumeno oz. oranžno opozorilo, je danes Arso objavilo oranžno opozorilo. Morje bo lahko jutri (sobota) poplavljalo, opozarja Arso. V soboto bo med 9. in 13. uro gladina morja povišana. Morje lahko poplavi nižje dele obale v višini okoli 30 cm, so zapisali.

Ob prehodu hladne fronte so jutri popoldne (sobota) možni močni krajevni nalivi, še opozarjajo.

Jutri popoldne se bodo ob prehodu hladne vremenske fronte padavine okrepile in do večera zajele vso Slovenijo. Vmes bodo lahko tudi nevihte z močnimi nalivi. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter, ob morju jugo.