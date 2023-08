Ko sem se prvič spustila v morske globine s potapljaško opremo, sem se v hipu zaljubila. Zdelo se mi je neverjetno, da lahko s primerno opremo vstopim v okolje, ki ni »moje« in tam nekaj časa kot zunanji opazovalec gledam svet, ki ga ostali ne vidijo. Od takrat sem se že veliko potapljala, a kot ostali smrtniki grem v vodo le občasno, recimo poleti ali ko sem na dopustu v eksotičnih krajih ... Zanimalo me je, kako podvodni svet doživlja nekdo, ki ga gleda vsak dan.

Sklenila sem, da pokličem našega najbolj znanega morskega biologa in ga povprašam o tem. Ko sem prvič poklicala Lovrenca Lipeja, mi je sicer rekel, da je ravnokar »na terenu« in naj ga pokličem kasneje.

Mi lahko najprej pojasnite, kako zgleda »teren« morskega biologa?

Odvisno. Danes je bil moj teren Luka Koper, kjer smo vzorčili morske travnike. Vidljivost je bila nična, ni bilo najlepše delovno okolje.

Kje pa je za vas najlepše delovno okolje, kje se najraje potapljate?

Zame je potapljanje delo, nikoli ne grem pod vodo rekreativno. Vselej imam neko nalogo, ki jo moram opraviti, če pa uspem, si pustim 5-10 minut na koncu potopa, da se malo nagledam naokrog in kaj fotografiram. Priznam pa, da mi je najlepše, ko delam na Mljetu, kjer imamo enega od največjih koralnih grebenov v Sredozemskem morju.

Kaj vam osebno pomeni morje?

Morje je zame življenje, je dobrina, ki nam nudi vse: hrano, zabavo, samorefleksijo ... Zelo rad ga raziskujem, saj sem svoje življenje osmislil predvsem na dveh temeljih: eden je narava, drugi je učenje. Odkrivati, raziskovati in se učiti me navdušuje. Rad imam rek, ki pravi: neguj znanje, ono te krasi, če si bogat, in hrani, če si revež.

Ali nam lahko zaupate najlepši spomin, ki vas veže na morje?

Izbral bi tiste dni v letu 2009, ko je v Piranski zaliv priplaval kit grbavec. Takrat sem v nekaj dnevih posnel prek tisoč fotografij. Tudi leta 2001 je bilo zanimivo, ko je bilo v našem delu Jadrana veliko morskih psov orjakov. Ti sicer skoraj vsako drugo leto priplavajo v Tržaški zaliv. Zdelo se mi je neverjetno, da lahko na domačem pragu spremljam tako očarljivo žival. Nepoznavalci pravijo, da je naše morje oropano, vendar to ni res. V njem živi med drugim prek 200 vrst rib!