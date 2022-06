Morska psa pri Debelem rtiču

Ljubiteljski ribiči, ki so zjutraj ribarili na območju Debelega rtiča, so se domov vrnili z dvojnim ulovom - na trnke so ujeli mole, v fotografske objektive pa kar velik, približno dva metra dolg primerek morskega psa, poročajo Primorske novice. Šlo naj bi za sinjega morskega psa, znanega tudi z imenom modrulj. Njegova prisotnost v našem morju ni običajna, saj se raje zadržuje v hladnejših vodah. Manjši, do dveh metrov veliki primerki človeku niso nevarni.

Na zanimivo morsko družbo je zjutraj naletela druščina treh ljubiteljskih ribičev, ki so lovili na območju Debelega rtiča, približno dva kilometra od obale v smeri Gradeža. Morskega psa je najprej opazil ribič na prvem čolnu, čez nekaj minut pa pol metra pod gladino še ostala dva ribiča. Večji morski pes je v dolžino meril približno dva metra, je za Primorske novice povedal eden od ribičev, ki je ugotovil, da ga je v bližino čolna najbrž pritegnil mol, ki ga je ujel na trnek. Da bi si morska psa lahko ponovno ogledali, so žrtvovali štiri ulovljene mole, jih nataknili na trnke in jih vrgli v vodo. Modrulja sta se res vrnila, jih odtrgala in odšla.

O večjem primeru sinjega morskega psa so v našem morju poročali julija 2012, ko je nanj naletel potapljač iz Izole. Strokovnjaki so tedaj izpostavili, da gre za zaščiteno vrsto, ki jo pri nas vidimo redkeje, čeprav je bila nekdaj značilna za severno Jadransko morje.