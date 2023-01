Moški umrl za volanom

V predmestju Vidma, v četrti Beivars, se je sinoči okrog 17.30 pripetila smrtna prometna nesreča. Voznik, 78-letnik iz Vidma, je izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal s ceste, pri čemer je trčil v parkirani avtomobil in v zid. Lokalni policisti iz Vidma ne izključujejo možnosti, da je moškega obšla usodna slabost.

Na kraj so prihiteli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki mu, žal, niso mogli več pomagati. Prišli so tudi gasilci, ki so reševalcem pomagali potegniti moškega iz avtomobila in lokalni policisti iz Vidma, ki preiskujejo vzroke nesreče.