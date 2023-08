Ponoči je v Kopru s tretjega nadstropja stavbe padel 28-letnik, poročajo Primorske novice. Odpeljali so ga v Splošno bolnišnico Izola, od koder so policiste zjutraj obvestili, da je umrl.

Policiste so o tem, da je moški padel, obvestili ob 2.54. Policisti okoliščine dogodka še preverjajo, odredili so tudi strokovni pregled na alkohol, mamila in zdravila.