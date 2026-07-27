Iz dunajskega Musikvereina se je vrnil z novo zmago

Evan Miliani je ponovno opozoril nase na mednarodnem klavirskem tekmovanju in se z Dunaja vrnil z novo absolutno zmago.

Mednarodno klavirsko tekmovanje Wiener Klassik organizirata združenje ProArte in Dunajska klavirska šola. Posvečeno je glasbenemu obdobju dunajskega klasicizma, s posebnim poudarkom na delih Haydna, Mozarta in Beethovna. Vsak udeleženec je moral izvesti vsaj eno skladbo ali stavek enega od teh skladateljev, preostali repertoar pa je izbral po lastni izbiri.

Na letošnje tekmovanje se je v prvem krogu prijavilo več kot 220 udeležencev iz več kot 50 držav. Po video izboru je bilo 72 pianistov povabljenih, da so v drugem krogu nastopili v živo v zgodovinski dunajski dvorani Ehrbar Saal. 20. julija pa so zmagovalci kategorij 1–5 nastopili v Glaserner Saal v Musikvereinu. Evan Miliani je zmagal prvo absolutno nagrado in dosegel najvišje točkovanje med vsemi zmagovalci kategorij, ki so bili stari od 7 do 32 let.

Zanimivo je, da je februarja prav tako osvojil prvo nagrado na drugem dunajskem tekmovanju, Vienna Classical Music Competition, in bil vabljen na koncert zmagovalcev v Musikverein. Zaradi drugih glasbenih obveznosti se tega koncerta na Dunaju ni mogel udeležiti, saj se je pravkar vrnil iz Amerike, kjer je igral na koncertu zmagovalcev tekmovanja Crescendo Competition v legendarni dvorani Carnegie Hall v New Yorku.

Nadarjen, občutljiv, zbran

Devetletni Evan Miliani iz Bazovice je izjemno nadarjen pianist, znan po svoji glasbeni občutljivosti, zbranosti in umetniški zrelosti. Odraščal je v glasbenem okolju, kjer je bil družinski klavir središče njegovih prvih glasbenih raziskovanj. Glasba je od vedno njegova naravna oblika izraza. Pri petih letih je začel formalni glasbeni študij na Glasbeni matici. Najprej je obiskoval tečaje po metodi Edgarja Willemsa, potem pa začel študij klavirja pri profesorici Tamari Ražem Locatelli.

Evan rad improvizira in ustvarja svoje skladbe, ima absolutni posluh in izjemno sposobnost prepoznavanja tonov. Zelo rad posluša klasično glasbo in kaže posebno zanimanje za skladatelje, kot so Liszt, Rachmaninoff, Chopin, Beethoven, Mozart in Bach.

Čeprav je star šele devet let, je prejel več kot petdeset prvih in absolutnih nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih ter ogromno nastopal (med drugim tudi na državni televizijski mreži RAI).

Pred dunajskim tekmovanjem je Evan v preteklih tednih sledil tudi naprednemu tečaju v Chioggi, kjer se je izobraževal z znanim profesorjem Konstantinom Boginom. V okviru tamkajšnjega festivala Suoni D’Acqua -Musica in laguna d’arte je Evan nastopil na zaključnem tekmovanju v okviru masterclassa. Prvič se je predstavil s svojo avtorsko skladbo ter popolnoma očaral občinstvo. In se v domačo Bazovico vrnil s še eno absolutno nagrado.