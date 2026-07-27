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Lokalni policisti bodo po dolgem času spet merili hitrost

Uporabljali bodo laserski merilnik hitrosti

Spletno uredništvo |
Trst |
27. jul. 2026 | 7:33
    Lokalni policisti bodo po dolgem času spet merili hitrost
    Telelaser (ARHIV)
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Lokalni policisti bodo z današnjim dnem po dveletnem premoru spet merili hitrost. Uporabljali bodo laserski merilnik. V tem tednu bodo hitrost nadzorovali v ulicah Flavia in Carnaro ter na deželni cesti TS-35, se pravi, da med avtocestnim priključkom v Trebčah, Opčinami in Prosekom.

Meritev hitrosti niso več izvajali od leta 2024 zaradi vprašanja zakonitosti merilnikov. Junija letos je ministrstvo za infrastrukturo izdalo pravilnik, pri čemer so tržaški lokalni policisti preverili skladnost svojih merilnikov s predpisi.

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