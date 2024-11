Mostove gradijo v kraških jamah

Nova železniška proga, ki bo po večinoma podzemni trasi povezovala Divačo in Koper, se bo vila po geološko kajpak zahtevnem ozemlju. Nenazadnje kopljejo delavci tunele pod Krasom, kjer je jam na pretek. V projektni fazi so predvidevali, da bodo po predorih naleteli na približno 100 jam, doslej so jih srečali 88. Z veliko večino njih so se lahko soočali brez večjih problemov, v nekaterih pa bo potrebna premostitev jam.

Družba 2TDK je danes predstavila zapleteno projektiranje premostitev dveh največjih jam, 66 in 80, s katerimi se morajo soočati na trasi drugega tira. Obe se nahajata v tunelu T2, ki je s svojimi 6017 metri drugi najdaljši predor na novi progi med Divačo in Koprom. T2 je speljan pod Krasom med dolino Glinščice in Črnim Kalom, na obeh koncih vodita vanj viadukta. Jami 66 in 80, je dejal Mitja Prelovšek z Inštituta za raziskovanje krasa, občasno zaliva tudi voda. »Ta rov je v poplavi najverjetneje v celoti poplavljen,« je dejal in pokazal na približno 110 metrov dolg rov jame 66, ki se razvija iz bodočega železniškega tunela. Zaradi prisotnosti vode, je pristavil, so v vsaki jami poskrbeli za hidrološki obvod.