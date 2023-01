Mraz bo predvidoma trajal vsaj do konca meseca

Arktični zrak se bo nad večjim delom osrednje Evrope in severnega Sredozemlja zadrževal še kar nekaj časa in vplival tudi na vreme pri nas, kaže po zadnjih izračunih najpomembnejših meteoroloških uradov. Omembe vrednih otoplitev vsaj do konca meseca ni pričakovati, kot tudi ne obilnejših padavin. Šibke do zmerne padavine se bodo sicer pojavljale ta ponedeljek in torek ob približevanju sredozemskega ciklona, ki se bo iznad južnih predelov Italije pomikal proti severu. Že od sredine prihodnjega tedna pa kaže na večdnevno obdobje s stanovitnim vremenom.

V celotnem obdobju bodo temperature podobne zdajšnjim ali občasno rahlo nižje, živo srebro se bo na Kraški planoti in ponekod v nižinah v nočnih urah povečini spuščalo malo pod ledišče, ob morju do okrog ali malo nad ničlo, najvišje dnevne temperature pa bodo ob morju okrog ali le malo nad 5 stopinjami Celzija, drugod v glavnem pod 5 stopinjami Celzija. Občasno bo pihala burja, ki bo povečevala občutek mraza. Ledenih dni z najvišjimi dnevnimi temperaturami, ki ne bodo presegale ničle, ni pričakovati.

V višjih slojih ozračja se bodo v bližnjem obdobju temperature na višini okrog 1500 metrov gibale okrog -5 stopinj Celzija, kar je približno 2 stopinji Celzija manj od dolgoletnega povprečja.

Razmere v gorah bodo torej odlične, saj bo razmeroma mrzel zrak omogočil, da se bo snežna odeja, ki se je nabrala v minulem obdobju, dobro ohranila.