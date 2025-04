»Na Antarktiki je bilo letos manj ledu in pingvinov, a več kitov«

Po šestih mesecih plovbe se je raziskovalna ladja Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS Laura Bassi vrnila domov. V Tržaški zaliv je prispela s posebnim tovorom. V posebnih zabojih so pripeljali pradavni led, njegovi vzorci so stari okrog 1,2 milijona let. Danes bodo ti s posebnimi tovornjaki krenili proti raziskovalnemu inštitutu v Nemčiji, kjer bodo znanstveniki poskusili razkriti podnebno uganko izpred več kot milijona let.

O zadnji ekspediciji smo poklepetali s Francom Sedmakom, kapitanom tržaške raziskovalne ladje, ki vsako leto odpluje na raziskovalno odpravo na Antarktiko. Letošnjo odpravo je sogovornik ocenil kot zelo počasno, saj je zaradi še vedno kritičnih razmer na Bližnjem vzhodu in v Rdečem morju kurz moral naravnati povsem drugam. Niso se spustili skozi Suez in Rdeče morje navzdol v Indijski ocean, mimo Avstralije do Nove Zelandije. Šli so proti zahodu skozi Gibraltar, čez Atlantik in skozi Panamski prekop.

Posebnost letošnje odprave je bila, da je široka ekipa znanstvenikov izvrtala pradavni led. Ste bili kaj nervozni, ko ste se se domov vračali s tako pomembnim tovorom?

Niti ne, saj ta led že tri leta prevažamo v Italijo. A letošnji led je najstarejši. Raziskovalci so vrtali na točki Little Dome C na vzhodnem platoju Antarktike, kjer stoji italijansko-francoska baza Concordia. Ta stoji 3200 metrov nad morsko gladino. Znanstvenikom je letos po treh letih oz. 200 dneh vrtanja vendarle uspelo priti skoraj do zemlje, dokopali so se do globine 2800 metrov in do ledu z ujetim zrakom celo izpred 1,2 milijona let. Vzorce so nato z ledenega kontinenta pripeljali na Lauro Bassi.

Koliko težek je bil ta tovor?

Skupaj s kontejnerji tovor tehta šest ton, mislim, da je samo led težek okrog dve toni.

In kako bodo ta led odpeljali v Nemčijo?

Za to operacijo so potrebni trije tovornjaki. V enem kontejnerju so vzorci ledu pri minus 50 stopinjah, v drugem so vzorci pri minus 20 stopinjah. Tretji tovornjak bo služil kot back up, kar pomeni, da ga bodo uporabili v primeru okvare enega od drugih dveh. Tovornjaka bo spremljal tudi avtomobil, ki bo brezžično povezan s kontejnerji in bo spremljal temperaturo kontejnerjev. Kam točno gre led na analizo, pa ne vem.

Kako se v očeh pomorca spreminja Antarktika v zadnjih letih?

Letos denimo je bilo dol bolj mrzlo kot lani, pogosto so bile temperature 20 stopinj po ničlo. Ledu pa je bilo manj kot prejšnja leta. Tudi pingvinov je bilo manj, več je bilo kitov.

Je zmanjševanje ledu posledica podnebnih sprememb?

Sam ne bi ocenjeval, ali se na Antarktiki pozna globalno segrevanje. Antarktika je oddaljen, kompleksen kontinent, daleč od industrializiranega sveta, ki je eden od krivcev za globalno segrevanje. Veliko bolj pod udarom teh dejavnikov je Arktika.