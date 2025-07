Na avto je vrgel lubenico, prepir se je zatem le še stopnjeval

Koprski policisti so v soboto zvečer prejeli obvestilo lastnika enega od gostinskih lokalov v okolici Divače, ki je prijavil, da je imajo težave z osebo, ki je na vozilo enega od gostov vrgla lubenico. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da 52-letnega moškega, ki je sicer sosed gostinskega lokala, motijo vozila, ki so jih gostje lokala parkirali kar ob cesti, zaradi česar je vrgel lubenico na parkiran avtomobil enega od gostov lokala. To je videl 53-letni lastnik gostinskega lokala, zato je odšel do hiše, kjer stanuje omenjeni sosed, in s hlačnim pasom razbil steklo na oknu.

Zatem je iz hiše prišel sosed in se pričel prepirati z lastnikom lokala. Prepir se je stopnjeval do te meje, da je lastnik lokala večkrat z roko udaril soseda po glavi in telesu in ga poškodoval, zaradi česar je slednji utrpel presekanine na glavi in modrice po telesu. Policisti bodo zoper lastnika gostinskega lokala podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilništva.