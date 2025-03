Gasilci iz Gumina so danes ob 10. uri posredovali na avtocesti A23, kjer je pri kraju Trasaghis v smeri Vidma zagorel avtomobil. Voznik je opazil dim, ki je uhajal iz motorja, zato je zapeljal na odstavni pas in ustavil avtomobil. Pravočasno se je umaknil na cesto in poklical na pomoč. Gasilci so požar pogasili. Nastala je večja gmotna škoda, ogenj je avtomobil povsem uničil. Vzroke požara še preiskujejo.