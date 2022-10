Reševalci službe 118 so danes okrog 14. ure posredovali na avtocesti A28 pri Fontanafreddi v smeri Portogruara, kjer se je prevrnil tovornjak cisterna, ki je prevažal prehrambene izdelke. Voznika so z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci. Nastajali so zastoji.