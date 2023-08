Policisti so na avtocesti A4 pri Padovi v smeri Milana ustavili voznika, ki je s svojim avtomobilom mini cooper vozil s hitrostjo 223 kilometrov na uro. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in za avtomobil odredili prepoved vožnje.

V sklopu poostrenega nadzorovanja hitrosti so na avtocesti postavili 17 kontrolnih točk in preverili 300 vozil. Tretjina jih je prekoračila dovoljeno hitrost. Skupno so izrekli 270 kazenskih točk in so odvzeli dve vozniški dovoljenji.