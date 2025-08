Na avtocesti A4 jutri napovedujejo gnečo

Na avtocesti A4 je zlasti v smeri Trsta jutri pričakovati povečan promet in zastoje. Do gneče naj bi prihajalo tako v dopoldanskih kot v popoldanskih urah. Tako napoveduje avtocestna družba Autostrade Alto Adriatico, ki v enem samem dnevu ocenjuje prehod približno 190.000 vozil. Vrste pričakujejo predvsem na odsekih proti morju, na relaciji San Donà-Portogruaro in na Moščenicah, kjer domnevajo, da bo mimo peljalo skoraj 23.000 vozil. Tem je treba dodati še približno 16.000 vozil, ki naj bi preko Vileša po obvozu A34 vozili proti Sloveniji in Hrvaški.

Na promet bi vsekakor lahko vplivalo tudi slabo vreme, kot se je že zgodilo prejšnjo soboto, so še pojasnili. Avtocestno podjetje je v vsakem primeru poskrbelo, da bo voznike spremljalo 300 zaposlenih, od zadolženih za komuniciranje in upravljalcev prometa do cestninskih uslužbencev in tehnikov ter drugih. V nedeljo naj bi bilo gneče že manj.