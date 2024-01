Na avtocesti A4 ta konec tedna pričakujejo gost promet

Ob zaključku praznikov in začetku razprodaj družba Autostrade Alto Adriatico na celotnem deželnem avtocestnem omrežju v FJK pričakuje gost promet. Kritično bo predvsem v smeri Benetk v petek in zlasti v soboto. Z jutrišnjim petkom, 5. januarja, bo promet upočasnjen ali bodo nastajali zastoji zlasti na izvozu pri San Donaju, opozarjajo. Največ vozil v smeri Benetk pa pričakujejo v soboto, 6. januarja, dan svetih treh kraljev, ko bo med drugim veljala prepoved za tovorna vozila, težja od 7,5 tone, od 9. do 22. ure, ki se bo nato nadaljevala tudi dan kasneje s podobnim urnikom.