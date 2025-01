Na avtocesti A4 umrla ena oseba in ena poškodovana

Na avtocesti A4 so bili na odseku med San Stinom in Cessaltom proti Benetkam malo pred 12. uro vpleteni v hudo prometno nesrečo dva avtomobila in tovornjak, ki je prevažal plastični material. Kasneje se je izvedelo, da je zaradi posledic nesreče umrla ena oseba, ena pa se je poškodovala. Obe sta bili v avtomobilu, ki je trčil v tovornjak.

Kot kaže, je malo pred nesrečo na voznem pasu nastal zastoj tovornih vozil. Eden od avtomobilov, vpletenih v nesrečo, je trčil v zadnji tovornjak s priklopnikom, pri čemer ga je odbilo še v drugi avtomobil, ki je pripeljal po prehitevalnem pasu.

Na kraju so reševalci, gasilci, policisti in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico.

Odsek med San Stinom in Portogruarom proti Benetkam so zaprli, vozila preusmerjajo na avtocesti A28 oz. A27. Trenutno je nastal 5-kilometrski zastoj.