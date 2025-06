Na avtocesti A4 v nekaj urah goreli dve vozili

Na avtocesti A4 sta danes ob zori oziroma zgodaj zjutraj zagorela kar dva vozila. Tovornjaka, ki je vozil v smeri Benetk, so ognjeni zublji zajeli približno ob 5. uri pri izhodu za San Stino di Livenza. Družba Autostrade Alto Adriatico obvešča, da bo izvoz za tiste, ki prihajajo iz smeri Videm-Trst zaprt do jutri do 5. ure zjutraj.

Okoli 7.30 pa je požar vzplamtel tudi na kombiju na odseku med Gradiščem in Vilešem. V obeh primerih sta voznika uspela pravočasno zapustiti vozili. Prometni zastoji in vrste pa so bili neizbežni.