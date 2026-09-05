Na Bohinjskem po strmoglavljenju umrl jadralni padalec

Na severnem pobočju Vrha Krnic v občini Bohinj je v petek popoldne strmoglavil jadralni padalec, ki je kljub pomoči zaradi poškodb umrl na kraju dogodka. S helikopterjem Slovenske vojske so ga prepeljali v dolino, so sporočili s centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Nesreča se je po njihovih navedbah zgodila nekaj po 14. uri. Padalcu so pomoč na kraju dogodka nudili dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika in bohinjski gorski reševalci, a je zaradi poškodb umrl.

Okoli 17.30 pa se je na letališču v Bovcu zgodila nesreča še enemu padalcu. Ta se je poškodoval pri pristanku, s helikopterjem so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so še navedli v centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Na Policijski upravi Nova Gorica so za STA pojasnili, da se je v Bovcu poškodoval 55-letni Šved, ki je s padalom skočil z letala. Ko je odprl glavno padalo, so se mu zaradi vrtinca vetra zapletle vrvice za upravljanje padala, zato je odvrgel glavno padalo in odprl rezervno padalo. Pri pristanku ga je vrglo naprej, da je z obrazom udaril v travnato površino in se predvidoma lažje poškodoval. Policisti so tujo krivdo izključili, so še navedli na novogoriški policijski upravi.