V Kopru so se z recitalom poklonili bazoviškim junakom

V koprski Mali loži so se sinoči poklonili spominu na bazoviške junake. Društvo TIGR Primorske je ob 96. obletnici ustrelitve Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča pripravilo recital, ki je bil letos posvečen tudi Srečku Kosovelu, poročajo Primorske novice.

Slavnostna govornica Jadranka Kocjan Šturm je spomnila na štiri mlade može, ki jih je fašistično posebno sodišče leta 1930 obsodilo na smrt. Po njenih besedah so fašistične puške želele zatreti predvsem pravico človeka, da govori svoj jezik in ostane to, kar je. »Svoboda ni nekaj, kar je enkrat izbojevano in za vedno zagotovljeno,» je poudarila ter opozorila na ponovno širjenje nestrpnosti, izključevanja in napadov na demokratične vrednote v Evropi.

Del govora je namenila tudi Kosovelu, ki ga je označila za pesnika upora, nemira in iskanja bolj humanega sveta. Bazoviške junake in Kosovela je povezala kot otroke istega časa in istega odpora proti nasilju nad človekovim dostojanstvom - ene z dejanjem, drugega z besedo. Spomnila je tudi na pomen ohranjanja zgodovinskega spomina ter opozorila na aktualne razprave o položaju regionalnih programov RTV Slovenija in Primorske kronike.

Recital je nato skozi Kosovelove verze predstavil različne obraze njegove poezije. Nastopili so Žanin Čopi, Peter Beltram, Rok Matek in Ilija Ota. Kasneje je še Matija Šik recitiral Kosovelove Destrukcije in Sodobna mrtvila, Hana Čančula Melanholijo gladu, Rok Ličen pa Evropa umira in Svetilka ob cesti. Čopi, Beltram, Šik in Čančula so se nato povezali še v Kličem vas, večer pa so vsi nastopajoči sklenili z Vstajenjem Primorske.

Večer je tako povezal spomin na bazoviške junake s Kosovelovo poezijo - z mislijo, da odpor proti nasilju, nestrpnosti in ponižanju človeka ostaja aktualen tudi danes.

Nocoj ogenj, jutri proslava

Taborniki Rodu modrega vala bodo na bazovski gmajni danes ob 20.30 prižgali taborni ogenj. Jutrišnji slovesni dan pa se bo prav tam pričel ob 6.43 z recitalom mladih. Ob 9.30 bo iz Bazovice krenil spominski pohod, ob 10. uri bo slovesnost ob grobu na pokopališču pri Sveti Ani, ob 15. uri pa osrednja proslava ob spomeniku na bazovski gmajni. Spominski dan bo sklenila maša zadušnica v bazovski cerkvi ob 20. uri.