V torek v Sloveniji možna nova rekordna cena dizla

Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, voznike v torek najverjetneje čaka zvišanje cen dizla za 14 centov, s čimer bi ta dosegel novo rekordno vrednost, cena 95-oktanskega bencina pa bi se lahko zvišala za približno pet centov, so izračunali na spletnem portalu Finance. Občutno naj bi se podražilo tudi kurilno olje.

Na naftnih trgih se je smer v minulem tednu obrnila občutno navzgor. Brent je petkovo trgovanje končal pri 96,28 dolarja za 159-litrski sod, kar je 7,6 odstotka več kot teden prej, so spomnili na Financah.

Po njihovem izračunu se bo tako v torek bencin na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno pet centov na okoli 1,67 evra za liter. Dizel bi se medtem lahko podražil za približno 14 centov na okoli 1,95 evra za liter. S tem bi padel rekord iz prejšnjega tedna, ko je cena dizla dosegla 1,903 evra.

Občutno podražitev napovedujejo tudi za kurilno olje. To bi se lahko s torkom podražilo za približno 13 centov na 1,55 evra za liter.