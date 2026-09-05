Največ okužb z virusom Zahodnega Nila v Italiji

Po Evropi so letos zabeležili že več kot tisoč primerov lokalnih okužb z virusom Zahodnega Nila, so v petek sporočili iz Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih.

Po podatkih ECDC so do 3. septembra v 15 evropskih državah zabeležili skupno 1086 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Število okužb se je v zadnjih tednih močno povečalo. V začetku avgusta je bilo v sedmih evropskih državah prijavljenih le nekaj več kot 240 primerov.

Največ okužb, 516, so v letošnji sezoni zabeležili v Italiji, sledita Grčija z 284 in Španija z 88 primeri. Skupaj je po navedbah ECDC prizadetih 144 območij po vsej Evropi, od tega 62 v Italiji, kjer so jih po pisanju italijanskih medijev največ odkrili v Lombardiji, in sicer 114 primerov, in v sosednjem Venetu, 74 primerov. FJK je na repu lestvice z enim zabeleženim primerom.

Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa ima znake, podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost.

V nekaterih primerih ima bolezen lahko hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Večina primerov okužb se pojavlja od sredine julija do konca septembra.