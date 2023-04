Prostovoljci civilne zaščite iz občine Grmek v Benečiji so včeraj zvečer in danes zjutraj posredovali na cesti med Hlodičem in Trušnjami, kjer je na cestišče padlo več zlomljenih vej in dreves. Ovire so odstranili. V pričakovanju podrobnejših tehničnih analiz, so preverili varnost območja in cesto odprli za promet. Na kraju so bili tudi občinski uslužbenec in župan ter gasilci. Ob padcu dreves nihče ni bil poškodovan in tudi noben kraj ni izoliran od sveta.