Prostovoljci civilne zaščite iz Pušje Vasi so malo pred polnočjo posredovali v Karniji, kjer se je na cesti, ki pelje v kraj Stavoli Tugliezzo zaradi posledic minulih obilnih padavin odvalila skala. Območje so sanirali in zagotovili prevoznost ceste. O dogodku so obvestili tamkajšnjega župana in bližnje prebivalce. Nihče ni bil poškodovan.