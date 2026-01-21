Na Debelem rtiču odkrili rimske tegule in lončenino

Ob Jadranski cesti v Občini Ankaran so nedavno odkrili zanimive rimske ostaline. Ob glavni ankaranski prometnici potekajo tačas arheološke raziskave, ki so med drugim na dan prinesle rimske strešnike in ostanke zidu, kar nakazuje na prisotnost rimske vile. »Na območju Debelega rtiča so bile najdene ostaline iz rimskega obdobja, kot so ostanki rimskih tegul in odlomki lončenine,« so navedli na Občini Ankaran.

Na občinskem območju potekata tačas dve arheološki raziskavi, so potrdili na zavodu za varstvo kulturne dediščine. Prvo izvajajo na območju Debelega rtiča, drugo pa na območju med Železniško cesto in Staro bolnico. V podjetju Avgusta, ki izvaja arheološke raziskave, so pojasnili, da je bilo na območju ceste Škofije-Moretini-Lazaret odkritih nekaj posameznih kosov rimskodobnega materiala v naplavljenih ali premešanih plasteh.

Slovenska obala bogata z ostalinami

Na območju Jadranske ceste je prvi del raziskave obsegal izdelavo sond, pri čemer so v večini testnih jarkov odkrili posamezne rimskodobne najdbe. »V eni sondi pa je bila odkrita struktura oziroma zid, za katerega v tem trenutku ne moremo z gotovostjo potrditi, da je rimskodoben,« so opisali, pričakujejo pa, da bodo ob nadaljnjih delih prišli do jasnejših rezultatov.

»Na slovenski obali je na dan prišlo več pomembnih ostalin in prav gotovo so v bližini še vedno neodkrita najdišča, tako rimskodobna kot prazgodovinska,« so prepričani.