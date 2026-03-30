Na deželnih avtocestah tri aretacije

V zadnjih dneh je policija na deželnih avtocestah poostrila nadzor, aretirala je tri moške na begu, ki bi morali sedeti v zaporu zaradi tatvin in ropov.

Vse se je začelo v petek, 22. marca, pri cestninski postaji pri Vilešu na avtocesti A34. Policisti iz Palmanove so ustavili moškega, za katerim je sodišče v Cosenzi razpisalo tiralico. Zaradi tatvin bi moral biti že za zapahi, kjer bo po novem ostal vse do decembra 2028. Odpeljali so ga v goriški zapor.

Isti večer so na počivališču Gonars sever na avtocesti A4 policisti pregledali avtomobil s šestimi potniki. Hitro so ugotovili, da bi moral eden izmed njih odslužiti dvomesečno zaporno kazen. Tudi njega so takoj aretirali in odpeljali v zapor v Videm.

Akcija se je nadaljevala dan kasneje, ponovno v bližini Vileša. Goriška prometna policija je ustavila 49-letnega moškega, za katerega se je izkazalo, da ga iščejo v Firencah, kjer mu je sodišče prisodilo 2 leti in 9 mesecev zaporne kazni. Tudi njega so odvedli v zapor v Gorico.