Na domu skrival dva kilograma hašiša in kokain

Finančna policija je v Pordenonu aretirala afganskega državljana, ki je na svojem domu skrival dva kilograma hašiša in 123 gramov kokaina. Izsledili so ga na podlagi opazovanj stanovanja, ki se nahaja ravno blizu kasarne. V njem se je shajalo nenavadno veliko ljudi, kar se jim je zazdelo sumljivo. Enega od obiskovalcev so ob odhodu preiskali in ugotovili, da ima pri sebi odmerek hašiša. Stekla je hišna preiskava, med katero so odkrili, da je bilo v njem pravo razpečevalno središče. Skritih med oblekami in hrano, so namreč našli 24 paketov in 70 odmerkov hašiša za skupna dva kilograma, ter 130 odmerkov in dva zavitka kokaina za skupnih 124 gramov. Poleg tega so našli še več kot 39.000 evrov gotovine. Drogo in denar so zasegli, moškega pa so prepeljali v videmski zapor. Ugotovili so med drugim, da je do letošnjega julija prejemal tudi državljanski socialni dohodek.