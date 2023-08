Na Dveh špicah reševali jadralnega padalca

Gorski reševalci postaje Na Žlebeh, reševalci finančne policije in reševalni helikopter so danes zjutraj ob 7.15 posredovali na Dveh špicah v skupini Naborjetskih gora, kjer se je poškodoval jadralni padalec. Kmalu po vzletu je padel in obtičal na nadmorski višini okrog 1970 metrov v bližini zavetišča Bernardinis. Zdravstveno osebje se je do njega spustilo s helikopterja, na kraju so ga nato stabilizirali in mu nudili najnujnejšo pomoč. Vse so nato odpeljali s helikopterjem, poškodovani jadralni padalec se bo zdravil v videmski bolnišnici.