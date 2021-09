Na Glasbeni matici se začenja pouk

Danes bodo v učilnicah Glasbene matice na Tržaškem, Goriškem in Videmskem ponovno zazvenela godala, klavir in pihala, pa tudi električne kitare, bobni, drugi instrumenti in izurjeni pevski glasovi. Začenja se namreč pouk v novem šolskem letu 2021/2022.

»Začeli bomo z individualnim poukom vseh instrumentov, oktobra pa, ko bodo covidna pravila bolj jasna, bomo uvedli še skupinski pouk,« pravi ravnatelj Bogdan Kralj, ki pojasnjuje, da bodo v šolskem letu 2021/2022 posvetili posebno pozornost predšolskim otrokom. »Različne dejavnosti smo med sabo povezali, da bi ponudili malčkom od tretjega do šestega leta starosti možnost približevanja širšemu svetu glasbe. Uvedli smo glasbeno vzgojo po Willemsovi metodi in glasbene urice. Po metodi Suzuki bodo lahko sledili pouku harfe in violine. Zelo pomembno pa se nam zdi tudi petje v zboru.«

Poleg tega so se letos na šoli tudi odločili, da bodo okrepili oddelek jazz in moderne glasbe. Drugače običajna ponudba ostaja enaka lanski, ob rednem pouku pa bodo tudi letos na voljo mojstrski tečaji, med drugim master za pianiste, ki ga bo vodil profesor Sijavuš Gadžijev.

Na Glasbeni matici še sprejemajo nove učence. Vpisovanje je možno tudi po poskusnih srečanjih, na katerih se vsak lahko preizkusi z igranjem izbranega instrumenta ali s petjem.

Ob vzgojni dejavnosti bo šola ponudila tudi koncertno: tako se bo v soboto, 25. septembra, na primer sklenil projekt Bogastvo glasbene različnosti za javni razpis ob dvajsetletnici sprejetja zakona 482/99, ko bosta v večnamenski dvorani bivše mlekarne v Ukvah nastopila kitarist Marko Feri in harmonikar Igor Zobin. V sodelovanju z drugimi organizacijami, med katerimi je tudi Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, pa bodo oblikovali Glasbene igre. Prvi večer bo na vrsti novembra, ko bodo sodelovali na državnem prvenstvu v dami v hotelu Savoia Excelsior na tržaškem nabrežju.

Takoj po začetku šolskega leta pa se bo v Gorici Glasbena matica delno selila v Trgovski dom.