Na Goriškem danes spet izredno vroče s temperaturami blizu 40 °C

Na Goriškem je danes meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa spet namerila izjemno visoke temperature, ki bi bile pred tokratnim vročinskim valom, ko so padali zgodovinski rekordi, rekordne. Pri sedežu agencije Arpa v Gorici so ob 14. uri namerili najvišjo dnevno temperaturo 39,6 stopinje Celzija, v Koprivnem 39,4 in na goriškem letališču 39,3 stopinje Celzija. Kmalu zatem se je živosrebrni stolpec ob dotoku bolj svežega zraka od severa in severovzhoda in nevihti začel spuščati, ob 16. uri so bile temperature od 8 do 10 stopinj Celzija nižje.

Na tržaškem Krasu so bile današnje najvišje dnevne temperature okrog 36 stopinj Celzija, ponekod so se po kratkotrajni nevihti nekoliko znižale.

V Trstu ob morju pa so s šibko burjo temperature poskočile in je topleje kot denimo včeraj. Ob 16. uri je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa na pomolu Bandiera namerila 33,4 stopinje Celzija, potem ko se je živo srebro do poldneva zadrževal pod 30 stopinjami Celzija.