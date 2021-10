Na gradbišču drugega tira dela trenutno ustavljena

Dela na gradbišču drugega tira pri naselju Beka v občini Hrpelje-Kozina, kjer se je včeraj okoli poldneva smrtno ponesrečil delavec, so trenutno ustavljena, so sporočili iz družbe 2TDK. »V družbi 2TDK obžalujemo delovno nesrečo s smrtnim izidom na gradbišču viadukta v dolini Glinščice v torek, 26. oktobra 2021. Družini ponesrečenega izrekamo iskreno sožalje,« so zapisali in dodali, da preiskava dogodka še poteka, po njenem zaključku pa bo znanih več podrobnosti.

Delavec je včeraj padel z gradbenega odra in obležal neodziven. Prvo pomoč so mu prvi nudili sodelavci, kasneje pa gasilci GD Materija in reševalci. Oživljanje pa žal ni bilo uspešno in je kljub uporabi defibrilatorja umrl.