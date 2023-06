Na hitri cesti mimo Škofij s 1. julijem spet obvezna elektronska vinjeta

Na odseku hitre ceste med mejo z Italijo in razcepom Sermin, bo od sobote, 1. julija, znova obvezna vinjeta. Na Škofijah so dokončali gradnjo krožišča in so odpravili zaporo glavne ceste za promet, sporočajo z Mestne občine Koper. Hkrati so zaključili tudi dela na odseku hitre ceste Škofije – Sermin. Spremenjeni režim je veljal od 20. marca. Zaradi več gradbenih posegov na območju Škofij in v izogib ohromitvi prometa v času zapor, je Mestna občina Koper z Družbo za avtoceste Republike Slovenije (DARS) in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) marca dosegla dogovor, da se odsek istrske hitre ceste H5 med mejo z Italijo in priključkom Sermin (Dekani) do 30. junija izvzame iz vinjetnega sistema.

Ker pa je krožišče na Škofijah zgrajeno, končana pa je tudi preplastitev vozišča na odseku hitre ceste od meje z Italijo do priključka Sermin (Dekani), bodo na tem odseku istrske hitre ceste od sobote, 1. julija, znova obvezne e-vinjete. Ostaja pa delna zapora v smeri Italije, in sicer od zadružnega doma oz. od Slaščičarne Renata do semaforja. Dela bodo zaključena v juliju.