Primorska avtocesta ob 15. uri še vedno zaprta proti Ljubljani

Primorska avtocesta je bila ob 15. uri še vedno zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, ki se je zgodila danes okoli 7. ure. Občasno so popolne zapore možne tudi proti Kopru. Zaradi zaprtja nastajajo zastoji na avtocesti in na regionalnih cestah, je razvidno iz informacij prometnoinformacijskega centra.

Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne, osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani je promet možen preko Jelšan proti Postojni ali preko Delnic in Kočevje proti Ljubljani.

Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med razcepom Kozarje in Postojno proti Kopru ter med Senožečami in Razdrtim. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Dragomer-Vrhnika-Logatec, Rakitnik-Postojna, Senožeče-Postojna, Pivka-Postojna in skozi Postojno proti Razdrtem.

Zastoj tovornih vozil, ki je dolg en kilometer, nastaja tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojno poteka tudi izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone, in sicer na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku in na hitri cesti Vrtojba-Nanos. Tovorna vozila izločajo tudi na štajerski avtocesti, in sicer na prehodu Šentilj, med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani ter na pomurski avtocesti na območju priključka Pince proti Lendavi.

Na primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Zaradi nesreče je zaprta tudi glavna cesta Maribor-Dravograd, pri Spodnjem Slemenu.