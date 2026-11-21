Pregled 80-letne zgodovine organizacije in pogled na nova obzorja, predvsem v luči čezmejnega gospodarskega sodelovanja med Italijo oziroma Furlanijo - Julijsko krajino in Slovenijo ter potrditve povezovalne vloge organizacije. To bo ponujala slovesnost, ki bo ob 80. obletnici Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) potekala v torek, 24. novembra, z začetkom ob 19. uri v dvorani Ernesto Illy v Kongresnem centru Generali v Starem pristanišču v Trstu.

Dogodek bo predstavljal krono in zaključek celoletnega niza prireditev, s katerimi so pri združenju želeli obeležiti 80-letnico. Jubileju je bil namreč julija letos posvečen tudi občni zbor organizacije, ki je potekal v centru Avalon pri Briščikih, ter vrsta drugih srečanj, organiziranih za posamezne sekcije SDGZ (podjetnice, obrtnike, proste poklice in zunanjo trgovino), ki so bila posvečena npr. tudi novim tehnologijam in umetni inteligenci, prav tako so v okviru počastitve 80-letnice obeležili tudi 25-letnico Okusov Krasa.

Na julijskem jubilejnem občnem zboru niso bili prisotni institucionalni predstavniki, ki pa bodo navzoči tokrat na torkovi slovesnosti, kjer je z italijanske strani napovedana prisotnost tržaškega župana Roberta Dipiazze, slovenske senatorke v italijanskem parlamentu Tatjane Rojc, deželnih odbornikov Sergia Emidia Binija (gospodarske dejavnosti in turizem) in Pierpaola Robertija (lokalna samouprava in manjšinski jeziki) ter predsednika Trgovinske zbornice za Julijsko krajino Antonia Paolettija. Iz Slovenije pa pričakujejo predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Marka Lotriča, ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šimenko, državnega sekretarja pri ministrstvu za gospodarstvo Leona Korošca, državnega sekretarja pri predsedstvu slovenske vlade Igorja Senčarja, zadolženega za zunanje zadeve, ter predsednika Obrtne zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije, Blaža Cvarja in Tiborja Šimonko. Drugače pa bodo prisotni predstavniki vseh gospodarskih organizacij na obeh straneh meje, skupaj okoli sto gostov, poudarjajo pri SDGZ.

Ob institucionalnih pozdravih si bodo prisotni ogledali krajši film o 80-letnici SDGZ, pozdravni nagovor pa bo imel predsednik združenja Fabio Pahor, ki se bo v nadaljevanju udeležil tudi priložnostne okrogle mize o čezmejnem gospodarskem sodelovanju med Italijo in Slovenijo, na kateri bodo še govorili deželni odbornik Roberti, predsednik Trgovinske zbornice Paoletti ter državni sekretar Korošec in predsednik DS RS Lotrič - oba med drugim izhajata iz gospodarskih krogov, saj sta vodila pomembni podjetji. Sogovorniki bodo poskrbeli za pogled na 360 stopinj o gospodarskem sodelovanju med državama, z dogodkom pa želi SDGZ še dodatno poudariti svojo povezovalno vlogo med gospodarstvoma Italije in Slovenije.Drugače bo na slovesnosti govor tudi o zakonu o pomoči gospodarski osnovi slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah, ki ga je Državni zbor RS marca letos soglasno sprejel. Pri SDGZ posebej poudarjajo pomen takratnega enotnega glasovanja v slovenskem parlamentu, tako stanovska organizacija slovenskih gospodarstvenikov v Italiji kot gospodarske organizacije drugih slovenskih manjšin v sosednjih državah pa skupaj s slovenskimi institucijami delajo na tem, da zakon postane operativen čim prej.