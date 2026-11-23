Vsako šolsko leto je začetek, ki postavlja učence, profesorje in vodilne kadre pred nove izzive, odgovornosti, a tudi priložnosti. Na Glasbeni matici se leto uradno odpre s slovesnostjo v dvorani ZKB na Opčinah, katere glavni cilj je nagrajevanje učencev, ki so se izkazali v prejšnjem šolskem letu. To je tudi trenutek, ko se ravnatelj Manuel Figheli zahvali profesorjem in učencem za opravljeno delo, staršem za sodelovanje in zaupanje, Fundaciji CRTrieste za redno podporo v obliki denarnih nagrad za učence. Letos je bila podpora širša, saj je šola, v spomin na dolgoletnega ravnatelja Sveta Grgiča in v dogovoru z njegovo družino, ustanovila sklad za mlade glasbenike, ki bo odslej delil štipendije nadarjenim učencem na izpopolnjevanju v Sloveniji. Letos jo je prejela pianistka in pevka Ema Petejan.

Nagrajevanje učencev je potekalo po lestvici, ki je nastala na osnovi točkovanja dosežkov na tekmovanjih, koncertnih nastopov, opravljenih izpitov in drugih glasbenih uspehov. Kandidate so predlagali sami profesorji. Pregled lestvice je izpostavil tudi dejstvo, da se nekateri profesorji nadpovprečno trudijo za dobre rezultate. Pianistka Tamara Ražem Locatelli je zaploskala kar štirim učencem, vključno s tistim na prvem mestu – s tem se letos ponaša Evan Miliani. Odlično so se uvrstili tudi njegovi kolegi Lidio Tommaseo, Rossano Rivi in Louis Thibault Zanette. Tudi harfistka Tatjana Donis je pospremila do odra najboljše štiri učence (Angelica Perossa, Filippo Craglietto, Maja Locatelli, Tina Pantaleo).

Poleg klavirjev in harf so praznovale harmonike: Martino Balus iz razreda prof. Zorana Lupinca in Lara Fortunat, ki študira z Aleksandrom Ipavcem. Slednja, ki bo študij nadaljevala na konservatoriju v Vidmu, je prejela tudi posebno voščilo šole ob zaključku redne študijske poti na Glasbeni matici. Letos je šola namreč izpostavila štiri učence, ki so zaključili predakademski študij in so bili sprejeti na razne konservatorje in akademije. Visoka kvaliteta mentorjev namreč ni dovolj, saj Glasbena matica, kljub dolgoletnim prizadevanjem za pridobivanje potrebnega statusa, ne more izdajati diplom, ki bi mladim omogočale poklicno kariero. Poleg že omenjene Lare Fortunat in Eme Petejan (učenke Petre Grassi ter Martine Burger), ki bo nadaljevala na ljubljanski Akademiji za glasbo, bosta novo poglavje začela še Roman Drucker, učenec Sijavuša Gadjieva, ki je bil sprejet na visoko šolo v Hamburgu, in Goran Košuta, ki bo študiral na konservatoriju v Benetkah.