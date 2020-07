Na Hrvaškem potrdili 69 novih okužb

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 587 testiranjih potrdili 69 novih okužb z novim koronavirusom, kar je 12 okužb več kot včeraj. Eno novo okužbo so potrdili v Istri, kjer so v zadnjih 24 urah opravili 91 brisov. Gre za osebo, ki je bila v samoizolaciji, ker je v preteklih dneh bila v stiku z okuženim.

V samoizolaciji na Hrvaškem je trenutno 4850 oseb. Število aktivnih primerov je danes 897. Med njimi se jih 90 zdravi v bolnišnici, od tega je na intenzivni negi 5 bolnikov. Doslej je umrlo 113 ljudi.